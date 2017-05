Alcaldesa de Ocaña dispuesta a escuchar a sus contradictores

Elevando plegarias a dios la alcaldesa de Ocaña Miriam del Socorro Prado Carrascal, celebró su permanencia en el cargo al no alcanzarse el umbral para ese fin por parte de quienes lo promovieron.

“Gracias al todo poderoso que me ha acompañado en mi labor, quienes me conocen saben que estoy dispuesta a cumplir mi programa de gobierno y así se lo he hecho saber a los ocañeros, por lo tanto esta administración va a continuar con mayor esfuerzo y dando lo mejor de mi” dijo la mandataria en sus primeras declaraciones.

Insistió en que la promoción de la revocatoria de su mandato está reflejada en “un revanchismo político que no compartimos pero respetamos” y por lo tanto esa jornada a su juicio no se ajustaba a lo que pedía la el electoral frente al descontento del constituyente primario.

Prado Carrascal se mostró dispuesta a escuchar las críticas constructivas de sus opositores y adversarios siempre enmarcados en el respeto y en la construcción de municipio con mayor bienestar para sus habitantes.

Indicó finalmente que culminado ese proceso solo le queda seguir trabajando por sus proyectos para Ocaña destacando el apoyo que le brinda su esposo y agradeciendo por haberla acompañado en sus dificultades judiciales recientemente.

“Dios es el rey que quita y pone es el único juez para él la gloria y el honor” puntualizó.