Camionros dicen que con el invierno su trabajo no está dando rentabilidad

Los camioneros son otro de los gremios damnificados con las inclemencias de las lluvias, ya que hay varios corredores viales del país obstaculizados por deslizamientos de tierra y perdidas de la banca.

Luis Fernando Cortes, líder de los transportadores de carga en el Eje Cafetero indicó que por día una tractomula podría estar perdiendo alrededor de 70 mil pesos en alimentación y otros gastos personales de cada conductor que se queda atrapado en los trancones a la espera que se abra la vía.

“Puede uno estar dos o tres días esperando a que abran la vía. En muchos tramos no hay como salir por otra vía y no queda de otra que esperar”, explicó el líder.

Coger vías alternas también termina afectando a los camioneros, pues se incrementan las horas de viaje y afecta el itinerario de entregas. “Toca pagar más peajes, se gasta más combustible y uno pierde mucho tiempo. Esta semana que se cerró la Línea y el tramo de Honda a Guaduas, me tocó coger por la vía nueva que hace parte de la Ruta del Sol. Me gasté casi 10 horas más. Todo eso refleja más gastos y no da rentabilidad el viaje”, indicó Cortes.

Las lluvias llevan alrededor de dos meses azotando al país y se prevé, según el sistema de pronósticos y alertas tempranas del Ideam que se prolonguen hasta mediados de junio. Sobre esta situación Los camioneros aseguran que para ellos se seguirán incrementando los gastos y que no pueden calcular una cifra exacta de pérdidas, pero que por lo menos cada tractomula podría estar dejando de percibir 2 millones de pesos por mes.