Un mes después de la tragedia los Damnificados siguen reclamando

Un mes después las víctimas de la tragedia de Manizales, que comenzó con un fuerte de aguacero desde la noche del 19 de abril y que se prolongó hasta la madrugada del 20, algunos damnificados están retornando a sus predios y otros piden que les cumplan con las ayudas prometidas.

Diana Marcela Marín León, damnificada y líder del barrio González, una de las zonas más afectadas con los deslizamientos de tierra y dónde encontraron a tres personas sepultadas, pide que a las familias les den ayuda psicosocial.

La líder asegura que en su zona, las autoridades ya están permitiendo el retorno de unas 40 familias a sus viviendas, que están muy cerca de la montaña que aún luce fracturada. Explica que las familias sienten temor y en cada lluvia entran en pánico por temor que la ladera vuelva a deprenderse. Agrega que a los que perdieron familiares en esta zona no les han dado ayuda profesional y por eso es necesario que con especialistas hagan atenciones a todos los afectados de esta zona de la Comuna la Fuente de Manizales.

Al igual que en el González, en Aranjuez, otra de las zonas críticas de estas emergencias la comunidad le pide a la administración municipal más presencia y soluciones para quienes tienen sus predios en pie y que están en zonas de riesgo, cómo Albeiro Giraldo, quién no entiende porque la Alcaldía hace retornar a las familias a predios que están declarados en zona marailla, es decir que aún están vulnerables, pese a que no son predios que tienen que ser demolidos para que el lugar no vuelva a ser habitado.

Por otra parte las familias que perdieron todo y los que aún tienen sus casas sin afectación estructural pero que serán demolidas, porque están al pie de los cerros que general alto riesgo de desaparecerlas, le piden a la alcaldía que les de alguna razón de cómo van a proceder.

“Nos dicen que nos van a destruir la casa y que no podemos volver, pero no nos dejan claro si nos van a comprar las casas y los lotes o si nos van a dar casa en otra zona de la ciudad, si nos van a construir un barrio nuevo o que van a hacer con nosotros”, denunció uno de los afectados del barrio Aranjuez.

Los damnificados que deben ser cobijados con subsidios de arrendamiento por tres meses, están a la expectativa. “Ya deberían estar pagando el segundo mes de arrendamiento, pero hasta el momento ni nos han dicho si nos lo van a pagar o no”, relató el damnificado.

La Alcaldía de Manizales, en la cuenta oficial de la entidad y el mismo mandatario José Octavio Cardona León, repetitivamente han publicado en sus redes sociales que Manizales es modelo nacional en atención del riesgo.

Cardona también relató que las inversiones que se han hecho, suman unos 8 mil millones de pesos y que todas han sido de las cuentas de la misma alcaldía. Incluso las calificó de pírricas, ante la magnitud de la necesidad de la ciudad que supera ampliamente los 100 mil millones.

El alcalde también manifestó que de los recursos que se comprometió a entregar el gobierno nacional, solo han llegado unos mil 800 millones para el pago de los primeros subsidios.

Por otra parte el ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas Giraldo, quien presidió el PMU (Puesto de mando Unificado) de estas emergencias manifestó que todas las diligencias para las inversiones se están realizando y que el gobierno sigue comprometido con Manizales. Aceptó que son trámites que demandan tiempo, pero que llegarán para reconstruir la capital caldense.

El próximo lunes el Departamento de Planeación Nacional estará visitando a Manizales para inspeccionar las zonas afectadas y empezar a hablar de envío de recursos, según manifestó el Mintransporte.