Aldomario Mindiola y su acordeón conquistan Cuba

Luego de presentaciones en Estados Unidos y Canadá, las ciudades cubanas de La Habana, Varadero, Cienfuegos y Artemisa acogieron con beneplácito a la música vallenata que interpretan Aldomario Mindiola y Daniel Baute, demostrando una vez más por qué es Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

“Nos recibieron con el mejor grado, con la mejor actitud, la pasamos muy bien. La verdad es que no tenía idea, no me imaginaba que el vallenato tuviera tanta acogida, tanta fuerza entre los cubanos y allá nos dimos cuenta”, dice el acordeonero.

Para los cubanos, el referente indiscutiblemente es Carlos Vives, dice Aldomario. “Ellos coreaban mucho ‘La gota fría’, ‘Fruta fresca’ y otros. Conocen mucho de Carlos Vives”.

Durante el recorrido por Cuba, compartieron escenario con el afamado cantante Pedrito Calvo, ex integrante de Los Van Van, quien expresó entusiasmo por la música de estos jóvenes vallenatos y mostró interés en realizar juntos una gira por Europa. “Nuestros managers están en Cuba tratando de establecer una alianza con el Gobierno cubano para poder hacer la gira por Europa”.

Mientras tanto, están promocionando la canción ‘Mal de amores’. “Estoy trabajando con Daniel Baute, un muchacho de familia vallenata, hijo de Hernán Baute y Marta Pavajeau, y coincidimos con el lanzamiento de un tema de él y del nieto de Lisandro Meza, una canción que se llama ‘Mal de amores’ que se encuentra bien posicionada en las plataformas como Spotify y redes sociales”.

Entre los planes de Aldomario Mindiola está concursar en el Festival de la Leyenda Vallenata. “Estoy preparándome para el próximo festival, muy juicioso, escuchando y estudiando mucho vallenato de los grandes acordeoneros”.