Manizales un mes después de la emergencia por la lluvia

Hoy se cumple un mes de ocurrida la tragedia por la lluvia en Manizales en la que murieron 17 personas. Mientras algunos de los damnificados cuestionan la manera como se ha atendido la emergencia, la administración municipal asegura que ya iniciaron la recuperación de algunos sectores de la ciudad.

Albeiro Giraldo, damnificado del barrio Aranjuez, afirmó “un mes después de la tragedia estamos en las mismas. No se ven soluciones por ningún lado. Prácticamente estamos en el limbo sin saber si volver a nuestras casas o no. A veces parece que están improvisando”.

De otro lado el alcalde de la ciudad, Octavio Cardona León, explicó que más de 400 puntos vulnerables han sido detectados en Manizales causados por la lluvia y aclaró que la administración presentó al gobierno nacional todos los proyectos necesarios para la asignación de recursos por regalías.

“Iniciamos la reparación de algunos puntos de la ciudad, pero ha sido insuficiente lo que hemos podido hacer porque los recursos no alcanzan. Hemos hablado de inversiones hasta el momento de 10 mil millones del municipio, 27 mil millones de sobre tasa ambiental y esperamos 98 mil millones de recursos nacionales”, explicó Cardona León.

De acuerdo con la información oficial, un mes después de ocurrida la emergencia sólo han llegado a Manizales 1.300 millones de pesos para subsidios de arrendamiento por intermedio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

“El gobierno nacional nos ha acompañado con ayudas en especie con los kits pero en materia de asignación de recursos de regalías, estos no han llegado. Yo no culpo al gobierno, porque no puede mandar la plata sin que los proyectos sean viabilizados”, dijo el mandatario.

En este sentido el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, manifestó que las ayudas y dineros para la reconstrucción de Manizales están en ejecución y aceptó que han sido trámites demorados.

La atención en Manizales se enfoca en dos frentes: uno el de las revisiones y atenciones preventivas y otro el de la intervención de sitios donde se han presentado deslizamientos o emergencias como Los Álamos, La Estrella, González, Colombia, Altos de Castilla, Bajo Persia, El Prado, Cervantes, La Isabela, 20 de Julio, Los Cedros, Portal de San Luis y Ruta 30.

En el tema de vivienda se calcula que son 400 las que no podrán volver a ser habitadas porque la emergencia las dejó en el piso o a punto de caerse y se calcula que Manizales requiere en total cerca de 6 mil viviendas porque la lluvia ha mostrado la fragilidad de otros sectores.

Cerca de siete mil personas afectadas deja hasta el momento la temporada de lluvia en Manizales. La cifra varía por las evacuaciones preventivas que casi a diario se presentan en la ciudad