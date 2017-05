Realizan protesta en Cartagena para exigir permanencia de Manolo Duque en la alcaldía

Cerca de 300 personas se concentraron en el Camellón de los Mártires de Cartagena para protestar contra la decisión de la Procuraduría General de la Nación que suspendió por tres meses al alcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque por el desplome del edificio de Blas de Lezo.

Iván Cruz, participante de la movilización manifestó que el procurador Fernando Carrillo debe tomar una decisión lo más pronto posible ante la incertidumbre administrativa.

“Estamos pidiéndole al procurador de la Republica que tome una decisión en derecho no una decisión política, vino a Cartagena a hacer el mandado y los verdaderos responsables de lo que sucedió en Blas de Lezo están libres.”

También expresaron su intención de continuar con las movilizaciones hasta que se conozca una decisión de fondo.

“Y vamos a bloquear la ciudad en los tres puntos de entrada y le estamos diciendo al procurador, señor procurador no rete al pueblo cartagenero porque le vamos a bloquear permanentemente la ciudad.”

Después de la concentración, estas personas se movilizaron hasta la Plaza de la Aduana donde estuvieron por cerca de una hora lanzando arengas contra el procurador.

“Estamos en una asamblea permanente y no queremos defendiendo el gobierno de primero la gente porque es un gobierno popular no creemos que el procurador con tanta problemática que hay en la ciudad vaya a coger al alcalde Manuel Vicente Duque y separarlo del cargo por algo que no es culpable, los verdaderos culpables que son los Quiroz, están sueltos y Manuel Vicente Duque como primera autoridad está separado por tres meses.”