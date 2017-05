La gente mal intencionada ha compartido información que no es cierta: secretaria de Educación

“Lamentablemente la gente mal intencionada ha compartido información que no es cierta. (…) Nada de esos que se dice es cierto. Hoy hay 134 rutas, 71 alimentos que componen 44 menús, para toda la ciudad, 730 mil raciones, por primera vez en Colombia hay contratación de licitación pública con bandas de precios y eso es lo que tal vez no ha gustado y ha incomodado a algunos actores que se encargan de desinformar”.

Con estas palabras la secretaria de Educación, María Victoria Angulo, se refirió a las recientes denuncias de concejales y rectores de colegios de Bogotá sobre presuntas irregularidades en el programa de alimentos para los alumnos del distrito.

Agregó que no es cierto que se vayan a presentar sobre costos en el programa de refrigerios por un supuesto fraccionamiento de contratos, que como lo denunciaron desde el Concejo le costaría a la ciudad cerca de 15 mil millones de pesos en el pago de impuestos a la DIAN.

“Eso no es cierto no es cierto, no se fraccionaron los contratos, hay la debida reglamentación para lo que tiene que ver con alimentación escolar, como lo hemos respondido formalmente en los escenarios que toca”, explicó Angulo.

Así mismo, manifestó que por el paro de los maestros fue activado un plan de contingencia en la ciudad, que comprende la entrega de alimentos no perecederos, que son redistribuirlos en la ciudad y de acuerdo a las solicitudes de los rectores.