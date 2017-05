Violinista multado en Transmilenio será entrenado por director de orquesta

Sebastián García Castillo, el joven violinista de 20 años que fue multado dentro de una estación de Transmilenio por tocar su música, dijo que ya superó lo sucedido y que este incidente, a parte del curso que tiene que hacer para no pagar cuatro salarios mínimos de multa, sólo le ha dejado cosas buenas.

"Un director, que es compositor de música clásica, me habló, me dijo que me quería instruir y yo obviamente le dije que sí que era lo que yo quería", manifestó Sebastián García.

El músico profesional y director de orquesta que entrenará al joven Sebastián será el maestro Edgar Arroyo, quien ha enseñado música en varias instituciones educativas y ha participado con obras en la orquesta filarmónica de Bogotá.

El joven violinista de 20 años toca este instrumento desde los 14 y optó por tocar en la vía pública para llevar dinero a su casa, ahora espera ser un profesional e interpretar sus piezas en grandes escenarios.