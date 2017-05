Denuncian posible tráfico de influencias y detrimento en el San Juan de Dios de Armenia

La denuncia la hace el representante legal de la veeduría ciudadana ‘En defensa de la gente’ Néstor Herrera, quien habla de un presunto tráfico de influencias al interior del centro médico liderado por dos integrantes de la junta directiva, quienes presuntamente tienen familiares contratados por el hospital, cuando según el veedor la ley no lo permite.

El veedor también habla de un posible detrimento patrimonial por varias audiencias judiciales a las que la defensa del hospital, según la denuncia, dejó de asistir, además porque al parecer hay sueldos de abogados que aun teniendo las mismas funciones registran variaciones significativas.

Ante estos señalamientos, Caracol Radio consultó al gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia Jaime Gallego, quien aunque no se refirió al caso ante los micrófonos, si envió un mensaje de texto en el que responde textualmente:

“Definitivamente se identifica una estrategia compleja no totalmente veraz frente a actuaciones de la administración y miembros de Junta directiva... intención incomodar, desprestigiar... Se hará comunicado oficial y me comprometo a pasárselo... NO HAY INTENCION DE ENTRA EN JUEGOS CONTESTATARIOS CON VEEDORES Y MEDIOS DE COMUNICACION... más bien si, de entrar en dar respuesta a los entes de control sobre los actos administrativos... el proceder con la certeza que ningún hecho tiene intención de afectar la organización... si bien el trabajo no es perfecto, es ante los entes de control que se darán explicaciones y soportes, incluido el reconocimiento de fallas q pueden suceder sin q ello signifique detrimento o corrupción como lo quieren capitalizar... LA INFORMACION NO ES TOTALMENTE CIERTA. Pero los veedores tienen total derecho de expresar su pensar y sentir... los entes de control de controlar y actuar según normas.”...

De la misma consultamos a uno de los integrantes de la junta directiva del San Juan de Dios señalado por el veedor por posible tráfico de influencias, de quien no decimos su nombre, pues para eso hay una investigación que está en la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía:

“A mí no me nombran a dedo como representante de los usuarios en la Junta. Se realiza una reunión con delegados de todos los municipios y me eligieron ellos. Lo otro es yo me posesione en la Junta el 25 de noviembre de 2015 y ya mi hija como tecnóloga en Rayos X trabajaba allí hacia como cuatro años, lo otro es que la Junta no define la contratación de personal. Por último este exconcejal busca protagonismo, mi hija ya no trabaja en el Hospital”.