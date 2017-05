El proyecto que tumbaría la valorización 'va a acabar archivándose'

El proyecto que pretende tumbar la valorización en Pereira, va a acabar archivándose en el Concejo Municipal, tras las últimas decisiones tomadas por un juzgado de suspender de nuevo el cobro, pero además ante la imposibilidad de garantizar la igualdad a quienes ya pagaron el tributo y quienes no lo hicieron, porque recordemos que en caso de aprobar el proyecto de derogatoria no se permitiría devolver el dinero a quienes ya pagaron.



El concejal César Gómez, uno de los que se declaró habilitado para debatir, dijo que el debate se postergó para la próxima semana, "Una vez el día lunes se presenta de nuevo la suspensión temporal del acuerdo 38 de valorización por el juzgado cuarto administrativo, el Concejo se reúne y toma la decisión de esperar por ocho días más para dar un debate que nos lleve a beneficiar a todos los pereiranos, que no terminemos beneficiando a los incumplidos y castigando a los cumplidos. Si leemos el acuerdo en su Artículo 19, es muy claro y habla de un balance de las obras y hace mención que el alcalde podría destinar los recursos que le sobren del cobro de valorización para nuevas obras de ciudad".

Hoy que está suspendido el cobro, los concejales piensan que deberían esperar el fallo definitivo del juez, pero a propósito de esto, el concejal Gómez criticó a su homólogo Carlos Crosthwaite porque aún teniendo la posibilidad de acabar con el limbo jurídico actual, no lo hizo, "la pretensión única de la demanda del concejal Carlos Alfredo este año ante los jueces es que se declare la nulidad del proceso mientras la pretensión del alcalde iba más allá hasta devolver los recursos cobrados en la valorización. Uno diría entonces cómo el demandante va y pide únicamente a los jueces declarar la nulidad, no la devolución, y deja a todo el mundo en ese limbo jurídico", indicó.

Mientras tanto, expertos aseguran que la mejor salida a este limbo es esperar a que sean los jueces los que decidan sobre el cobro.