Presunto asesino de estudiante de la U. Católica no aceptó cargos y fue enviado a la cárcel

“Señor juez no acepto cargos de nada, no soy culpable de nada, no sé por qué estoy acá” con esas tres frases le respondió Hernán Ramírez Carvajal al juez séptimo penal municipal con función de control de garantías, quién legalizó su captura, por la presunta responsabilidad de la muerte de la estudiante de enfermería de la Universidad Católica de Manizales.

A la joven la encontraron muerta el pasado 29 de febrero dentro de una residencia en un sector aledaño a la Plaza de Mercado de Manizales. Su cuerpo tenía un corte de lado a lado en el cuello y al lado una carta de despedida.

Inicialmente las autoridades y la familia pensaron que la muerte de Jessica Katerine Aguirre Canchala se debía a un suicidio, pero horas después el rumbo de la investigación cambio hacia un homicidio, ya que en videos de seguridad vieron que la estudiante llegó a la residencia acompañada de un hombre.

Las grabaciones muestran que la joven abordó un taxi con un hombre en el sector del Parque Liborio y se dirigen hasta un casino en frente de la Plaza Alfonso López. Allí el presunto asesino sostiene un dialogo con otra persona, mientras que Jessica espera dentro del vehículo. Posteriormente el hombre vuelve al carro y siguen hacia la residencia dónde la mujer apareció degollada.

Las cámaras de seguridad de la residencia también evidencian que los dos entraron juntos a una habitación. Minutos después la muchacha salió y en la recepción pidió una hoja de papel y un lápiz. Posteriormente ingresó de nuevo a la habitación y unos minutos después se ve que el joven salió solo de la residencia con un buso que lucía la estudiante al entrar al lugar.

Dentro de las pruebas que la Fiscalía tiene sobre este extraño suceso está el computador personal de Jessica Katenire, en el cual encontraron en el historial de búsqueda frases como: formas de morir sin dolor – suicidio – sitios peligrosos Manizales – sicarios Manizales - Galería Manizales.

Otra prueba diciente es la nota que encontraron al lado del cuerpo. Los resultados de los análisis grafológicos indicaron que la letra es la de la estudiante de enfermería.

Estas pruebas contundentes hacen pensar a los investigadores que la joven contrató un sicario para que la asesinara, por lo que el presunto homicida está siendo procesado como responsable de la muerte de la joven.

Ramírez Carvajal pese a que dice que ni siquiera sabe de qué lo están culpando fue cobijado con medida de aseguramiento intramuros de manera preventiva, mientras su proceso sigue y se demuestra su culpabilidad o inocencia y un juez emite un fallo.

La Fiscalía también informó que Jessica Katerine, que era oriunda de Guachucal (Nariño), habría tomado la decisión de hacerse matar por un conflicto amoroso. Pues los investigadores dicen que ella sostenía una relación paralela con un hombre y con el hijo de este.