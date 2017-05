Víctor Alfonso Ramírez asesinó una mascota a puñal y no irá a la cárcel

Un juez de Chinchiná (Caldas) condenó a nueve meses de prisión a Víctor Alfonso Ramírez Pineda, el joven que a finales de diciembre de 2016 asesinó de varias puñaladas a una mascota llamada ‘Monita’ en Palestina (Caldas).

El delincuente no irá a una cárcel, ya que la pena privativa de la libertad es muy baja, puesto que recibió incluso una rebaja de pena por haber aceptado los cargos que le indilgaron. Sumado a esa sanción Ramírez Valencia tampoco podrá ejercer cargos públicos ni contratar con el estado ni desempeñar funciones en las que tenga contacto con animales, por igual tiempo de la pena impuesta.

Sumadas a esas sanciones Víctor Alfonso también tendrá que cargar a cuestas con el repudió de todo su municipio, ya que el ataque con sevicia que él le propinó a la mascota generó revuelo en todo Palestina y zonas aledañas, quienes rechazan este tipo de hechos.

Víctor Alfonso también tiene que pagar una multa de 2 millones 585 mil pesos y está expuesto a que la víctima, líderes animalistas y el dueño de la mascota inicien un proceso de reparación integral en su contra.

Esta es una de las primeras sentencias en nuestro país por el delito de maltrato animal por lo que los líderes animalistas en el centro sur de Caldas se sienten satisfechos de que se haya emitido un fallo condenatorio, sin embargo el abogado Juan David Álzate Ríos manifestó que esto demuestra que en nuestro país aún no hay una ley que permita cárcel para maltratadores de animales, ya que mientras no haya una reforma a la ley no habrá prisión para estos agresores.

Recordemos que la 1774 estipula una pena de 12 meses, para quienes maltratan y causan la muerte a animales, pero no es una pena que signifique que el delincuente tenga que pagarla en una cárcel, ya que la legislación colombiana dice que penas menores a cuatro años son excarcelables.

Víctor Alfonso Ramírez Valencia quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona en donde ocurrieron los hechos. En los vídeos se ve como él acorrala a ‘Monita’ y con un cuchillo en su mano le propina varias puñaladas y le causa la muerte.