Afectados por atentado al Esmad en Atalaya aún esperan ayuda

La mañana del 16 de noviembre del 2016 le cambio la vida a más de 20 familias en el sector de la primera etapa de Juan Atalaya, al ser detonado un elemento explosivo en una de las calles de esta ciudadela ubicada al norte de la ciudad de Cúcuta.

Ese día el atentado que iba dirigido a un camión del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD dejo 19 uniformados heridos, pero además el daño en las viviendas aledañas en donde la onda explosiva causo la afectación de techos y diversas estructuras.

Al cumplirse 6 meses de este hecho que según las autoridades fue autoría del Eln, los afectados por la detonación están pidiendo a la alcaldía de Cúcuta que se destinen más recursos para poder recuperar sus viviendas que siguen sin ser habitables por las graves fallas estructurales.

Nelson Pinzón quien reside en la vivienda más deteriorada por la onda explosiva al ser donde fue instalado el explosivo, indicó que anteriormente se estaban entregando subsidios de arrendamiento mientras se reparaba la casa, pero que según él no han vuelto a llegar.

“Nosotros estamos pidiendo que nos ayuden con nuestra casa y la de los vecinos, aún tienen muchos daños por la explosión y en esa época se comprometieron a darnos los recursos para repararlas, pero aún están deshabitadas y no nos han vuelto a llegar los subsidios de arriendo, no toco devolvernos a la casa por que donde estábamos no nos dan espera por el dinero, solo estamos pidiendo que nos ayuden porque nosotros no tenemos la culpa de este atentado” dijo Pinzón.

La administración municipal después del atentado realizo una inspección de las viviendas afectadas, y entrego materiales para la recuperación de sus estructuras.