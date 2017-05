Peñalosa está dejando a Bogotá en su tope de endeudamiento: analista

La administración del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha solicitado al Concejo de la ciudad dos cupos de endeudamiento por un total de $8 billones para financiar, entre otros proyectos, obras de movilidad y acueducto.

En los próximos días y cuando se cumple apenas año y medio de ese Gobierno, la Alcaldía le pediría al cabildo distrital un nuevo cupo de endeudamiento para financiar la construcción de Transmilenio por la Carrera Séptima, como lo anunció el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Caracol Radio consultó con el analista y exsecretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, quien explicó que la capital del país estaría alcanzando su tope de endeudamiento, lo que dejaría comprometida a la ciudad durante los próximos 12 años.

"Bogotá tiene un estimado en cupo de endeudamiento potencial de hasta $6 billones que pueden pagarse en los próximos 20 años, pero una de las formas de pagarlo eran los excedentes generados por la Empresa de Energía y ETB", señaló.

En se sentido, y teniendo en cuenta que esta administración pretende vender la ETB y acciones de la Empresa de Energía, Bonilla advirtió que "un tercer cupo podría superar el tope y la pregunta es ¿con qué se va a pagar? Lo único que van a quedar son recursos tributarios".

En buena parte, dice Bonilla, "esto va a limitar a la ciudad fiscalmente. Va a dejar comprometidos los recursos de los próximos tres o cuatro gobiernos y no podrán hacer ninguna inversión, solo las que este Gobierno deje propuestas y que no van a dejar iniciadas porque este Gobierno todavía no ha hecho la primera contratación de una obra".

El ex secretario de Haciendo agregó que también preocupa que la actual administración esté priorizando la financiación de vías, y que "se esté haciendo a costa de desfinanciar programas sociales y de educación".