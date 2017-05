Noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 18 de mayo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Amaneció nuevamente cerrada la vía La Línea entre los departamentos del Quindío y Tolima por un nuevo derrumbe en el km 40, que se presentó anoche, esta carretera solo duro 12 horas abierta.

Las autoridades viales recomendaron a los conductores tener paciencia o tomar la ruta alterna por Manizales porque no se sabe a qué hora el Invias habilita paso a un carril por este importante eje vial

En la vía Montenegro Armenia también se presentó anoche en derrumbe de gran magnitud que por fortuna no afectó ni personas ni vehículos pero si provocó un gran trancón, sobre las 11 de la noche fue habilitada completamente esta carretera

Precisamente el batallón de ingenieros Cisneros con su maquinaría y el pelotón de gestión del riesgo está apoyando en la remoción de tierra y piedras en vías como río verde, corregimiento de pueblo Tapao y la carretera entre Quimbaya y Montenegro.

Ante la declaratoria de alerta roja en el municipio de Génova por el riesgo de deslizamientos y avalanchas, desde empresas públicas del Quindío aseguraron que hasta el momento la prestación del servicio de agua no se ha visto afectado en ese localidad pero activaron un plan de contingencia para hacerle frente a cualquier emergencia

El Ideam decretó la alerta naranja en los 12 municipios del Quindío por el riesgo de deslizamientos de tierra en la región debido a las lluvias.

La defensoría del pueblo en el Quindío está haciendo seguimiento a las alertas emitidas por el Ideam, para vigilar que las autoridades tomen las medidas del caso, tendientes a mitigar riesgos ocasionados por el clima

El aumento de los deslizamientos en Córdoba Quindío ha afacetado a los campesinos a la hora de transportar sus productos al caso urbano

La alcaldía de Salento advierte sobre una posible emergencia con las familias que habitan en la rivera del rio Quindío, por lo que se le va a pedir a UDGR que se apersone de la situación

15 demandas en contra y 3 a favor de la alcaldía de Armenia cursan en la actualidad, relacionadas con la contribución de valorización

La jurídica de la administración municipal Sandra Herrera, señaló que también se viene trabajando en la atención de los recursos de consideración, que es la figura a la que se acuden los ciudadanos que no están de acuerdo con el cobro que les están haciendo sobre el particular.

Las obras La Colonia y terminar la avenida Montecarlo que se financian por valorización no avanzan por falta de permisos emitidos por la CRQ.

La policía del Quindío propino un duro golpe a las bandas delincuenciales dedicadas a los delitos de homicidio, hurto y tráfico de drogas en los municipios de La Tebaida, Quimbaya y Armenia donde fueron capturadas 12 personas

Uno de los capturados es alias “Michin” de 24 años de edad y que fue detenido en Armenia y que estaría involucrado en el homicidio del adolescente Julián Andrés Grajales Ortiz, hechos que se presentaron el 31 de marzo del 2017 en el barrio Simón Bolívar de la capital del Quindío.

Ante un juez de Armenia, Héctor Brayan Arcila Solarte no aceptó los cargos imputados por la fiscalía por su posible participación en el homicidio del prestamista Arbey Muñoz Bernal de 59 años de edad, el imputado sigue vinculado en el proceso investigativo privado de la libertad.

Aunque hoy se espera que se levante el paro que adelantan los trabajadores del Inpec en todo el país, en el caso del Quindío como las cárceles no tienen hacinamiento no se presentan mayores traumatismos, aunque respetan la protesta del sindicato del Inpec, sin embargo no se ha afectado el funcionamiento de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá.

En el Quindío los casos de intolerancia contra los integrantes de la comunidad LGBTI van en aumento según la Defensoría del Pueblo del Quindío

En el día de la lucha contra la homofobia y transfobia que se conmemoró ayer, la defensora del pueblo en esta región Piedad Correal Rubiano señaló que este año se han recibido 5 quejas de miembros de la comunidad LGBTI en las que piden defensa de sus derechos, que han sentido vulnerados por particulares quienes no toleran o no respetan por su condición a las Lesbianas, Gays, Bisexuales y transexuales, por eso la defensoría ha aumentado las campañas, para que este sector poblacional, como todos, sea respetado.

Por su parte, varios integrantes de la comunidad LGBTI adelantaron la campaña ‘Vacúnate contra la homofobia y transfobia’ con la que buscan igualdad, inclusión, menos rechazo y que la ciudadanía comprenda esta condición sexual que no es una enfermedad.

Con una caravana de vehículos, los docentes del Quindío reiteraron su apoyo al paro del magisterio que completa hoy seis días, celebraron que el gobierno acepte sentarse a negociar con el sindicato, hoy los docentes en Armenia realizaran una asamblea en el colegio Rufino Centro.

Armenia hace parte de los 6 municipios del país priorizados para fortalecer los procesos de la ley de transparencia y anticorrupción

En un 95% avanzan las labores de demolición de los predios en Montenegro, para el desarrollo de la obra ‘paso nacional’

Desde planeación municipal seguirán insistiendo en la modificación de los ítems con los que se aplica el Sisbén en Armenia... por el bien de los ciudadanos

Hoy estará en Armenia la Directora de Gestión Organizacional de la DIAN, Natasha Avendaño García, que hablará de la Omisión de Bienes en el Quindío y el Eje Cafetero.

En Consejo Superior Extraordinario de la Universidad del Quindío, aprobó el Estatuto de Contratación de la institución que se convierte en una herramienta eficaz para fortalecer la transparencia en la contratación de este ente de educación superior. institución se invierta con transparencia

Armenia será sede en el mes de agosto del tercer congreso nacional de Estudiantes de Gastronomía donde se espera la presencia de 450 asistentes y 15 conferencistas nacionales e internacionales.

Durante el lanzamiento de este importante evento se recalcó que el tema del congreso serán los orígenes de la gastronomía local para resaltar lo que se hace desde regiones como el Quindío

En el marco de este lanzamiento se dio a conocer que en el Quindío se elaboran las empanadas de pringamoza, don Javier Antonio Arbeláez es el encargado de sembrar y cultivar esta planta en la finca la isla vereda la Cristalina en el municipio de Circasia y contó cual es la fórmula para elaborar este alimento tradicional de la región.