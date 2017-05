Indignación en mujeres boyacenses por palabras del representante Humphrey Roa

Tras declaraciones del representante a la cámara por Boyacá, Humphrey Roa, las mujeres boyacenses lo señalan como indignante e inaceptable y aseguran que él no representa para nada a los boyacenses.

Todo se generó cuando él señalo: "si las mujeres son madres solteras es por la irresponsabilidad que tuvieron porque son madres con hijos que no fueron deseados" respondiendo a la pregunta de la periodista Johana Fuentes de La W, cuando ella sugería que la mayoría de las madres en Colombia son solteras. Esto, previo a la votación en la cámara de representantes cuando la senadora Viviane Morales propusiera un referendo sobre limitaciones en adopción de menores.

Las palabras del representante por Boyacá del Partido Conservador, generaron controversias y sus declaraciones se volvieron virales en redes sociales, hasta el punto de que los colectivos feministas también salieran al paso en contra del congresista nacido en Chinavita, Boyacá.

"Realmente es indignante que una persona que está en una instancia tan importante como el congreso de la república, dé una opinión tan nefasta y tan "Lisa", y tan "hueca" sobre el hecho de ser madre soltera. Humphrey Roa no nos representa, no representa a Boyacá y mucho menos representa a las mujeres de Boyacá, Hoy todas las mujeres de Boyacá somos madres solteras y decimos: Humphrey Roa no nos representa" Señaló una mujer tunjana tras escuchar las palabras del congresista.

"Me parece indignante que ese señor atente contra la integridad de las mujeres boyacenses" Agregó otra mujer empresaria quien de forma independiente ha llevado un hogar en Boyacá con dos hijos.

"Mi papel como mujer y madre soltera de una niña de tres años, luchando y trabajando, no fue una hija no deseada porque la he planeado. Mi mayor ilusión como mujer es ser madre y me parece indignante y vergonzoso lo que ha dicho el representante a la cámara, que de honorable no tiene nada" Aseguró otra mujer profesional de Tunja

Estas y más declaraciones se han escuchado en los últimos días en las calles de Boyacá por parte de las mujeres que han tenido la posibilidad de ver en video las declaraciones del congresista Humphrey Roa.