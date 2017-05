Guido asegura que no le ha pedido ayuda a políticos y que su defensa ha sido con abogados

Durante los últimos días el nombre de Guido Echeverri Piedrahita ha sido noticia en el país por versiones que se dicen a cerca de que la magistrada de la sección Quinta del Consejo de Estado Lucy Janette Bermúdez Bermúdez, quién lo suspendió del cargo en marzo del año pasado, ahora presentó una ponencia en la que pide que se tenga una consideración especial con el suspendido gobernado de Caldas, lo que le permitiría regresar a sus funciones como mandatario.

La periodista Darcy Quinn en uno de sus secretos, que acostumbra a revelar en el programa 6:00 a.m. Hoy por Hoy de Caracol Radio denunció que bajo cuerda habría una especie de pacto que podría originar un fallo favorable para el gobernador suspendido y agregó que incluso Guido tendría 15 de 25 votos a favor y esto le daría el regreso al palacio amarillo, para retomar las riendas del departamento.

El pacto entre el Congreso y el Consejo de Estado habría sido para que se hundieran en el congreso y se cayeran de la reforma política ciertos puntos que afectaban el poder del Consejo de Estado, según indicó D’arcy Quinn.

Sobre estos temas Guido Echeverri Piedrahita habló con Caracol Radio Manizales. Manifestó que no les pidió ayuda a políticos y que su defensa la ha hecho solo con sus abogados.

“La verdad por el respeto, como abogado, que le tengo a la magistratura en este caso al Consejo de Estado, no podría ni de lejos imaginarme una circunstancia de esa naturaleza. Yo no he apelado a la ayuda de nadie, he actuado atreves de mis abogados. No encuentro ningún fundamento en esa tesis a tal punto que me abstengo de dar alguna opinión al respecto”, dijo Guido.

Echeverri también dijo que confía en que el fallo sea favorable para su regreso al departamento y explicó que en Colombia no existe un antecedente en el que a un gobernador cuya elección fue anulada y luego fue elegido en un periodo subsiguiente mediando una reelección. Acá falta que se establezcan reglas claras para saber cómo actuar en el futuro”.

Recientemente líderes del partido Cambio Radical en Caldas confirmaron que Guido Echeverri tiene propuestas para una candidatura, encabezando listas, de ese partido al Senado de la República. Guido dijo que lo sigue pensando pero que de salir un fallo que le permita regresar a la Gobernación, lo del Senado quedaría inmediatamente descartado.

Hoy la sala plena del Consejo de Estado se reúne para analizar, entre otros casos, el de Guido Echeverri donde los magistrados deberán votar si le regresan o no la credencial de mandatario de los caldenses.