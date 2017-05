Recicladores piden ser reconocidos en Cúcuta

En medio de basuras y proceso de selección de residuos, cientos de hombres y mujeres laboran más de diez horas diarias en distintos puntos de la ciudad como única alternativa para subsistir económicamente.

En el canal Bogotá, a la altura del puente Eustorgio Colmenares Baptista, se concentran estas personas, quienes recorren la zona céntrica y sectores residenciales de la ciudad en busca de distintos materiales para lograr acumularlos por kilos y venderlos.

“Reciclamos de todo, plástico y envases que es lo que más pagan, cartones, plástico, latas y vidrios, estamos expuestos a enfermedades nos protegemos con lo que tenemos pero nos cortamos las manos y por recoger basura las gente nos ofende nos estigmatiza” dijo uno de los recicladores en diálogo con Caracol Radio.

En medio de sus condiciones de informalidad, piden al gobierno local, formalizar la actividad “es bravo, a veces las autoridades arremeten contra nosotros por el simple hecho de vernos sucios y con una carreta llena de basura, pero lo que no saben, es que detrás de nosotros hay familias que derivamos el sustento de esta actividad, en mi caso, he sacado adelante a seis hijos y me siento orgulloso”.

A este panorama, se le suma la llegada de ciudadanos venezolanos que se están dedicando a esta actividad “no podemos arremetes contra ellos, ellos también tienen familia y necesitan comer, pero claro que nos han perjudicado, si antes nos hacíamos $30 mil diarios, hoy nuestros ingresos diarios están en $20 mil diarios”.

En el marco mundial del día del reciclaje, piden a la ciudadanía respeto por su actividad y una cultura que promueva la selección y clasificación de toda clase de desechos y residuos.