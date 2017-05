Superintendente vuelve a incumplir cita con la salud de Norte de Santander

Muy molestos se mostraron los dirigentes de todas las entidades de la región ante la ausencia del superintendente de salud Norman Julio Muñoz Muñoz en el foro regional de este sector convocado por el Comité Regional de Moralización, y ser designado un representante para escuchar las principales problemáticas de las entidades de salud en Norte de Santander.

Según el Instituto Departamental de Salud en cabeza de su director Juan Alberto Bitar Mejía la deuda que se tiene en la región asciende a más de 540 mil millones de pesos, por lo que se hizo el llamado para que las Eps cumplan con este compromiso y permitan superar la crisis.

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado lamento que se vuelva a incumplir el llamado que se hace desde esta región de la presencia del superintendente, e indicó que la atención de los venezolanos ha agudizado el panorama en el departamento.

“Tenemos una gran dificultad con las deudas que tienen estas Eps´s con la red hospitalaria ya sea pública o privada, y tienen a punto de colapsar varias de nuestras entidades, ya tiene colapsadas a varias Ips´s privadas. El análisis hace ver que las Eps´s tienen los recursos y no pagan, además que el servicio a los usuarios se ha aumentado por los ciudadanos venezolanos a los cuales no se les puede negar la atención. Nosotros esperábamos que viniera el superintendente pero envió una delegada, reiteramos que debe hacer presencia es el que tiene las herramientas para poder sancionar a estas Eps´s que no pagan, con un delegado de la superintendencia pues las Eps´s no pagan los compromisos” dijo el mandatario.

Por su parte Juan Agustín Ramírez Montoya gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz HUEM que es la entidad a la que más le adeudan las Eps´s, dijo que se tiene que hacer el llamado directamente al presidente Juan Manuel Santos por los problemas de salud, y la falta de compromiso de la superintendencia.

“Vimos la intervención del IDS mostrando todas las anomalías, y uno no se explica como el superintendente no quiere venir al departamento, ha sido en múltiples veces invitado pero no sé por qué sigue excusando, tengo dos hipótesis de los que puede estar pasando: o la Superintendencia está corrompida hasta el tuétano y no muestra lo que esta pasando con el sistema, o la otra posibilidad es que conozca la problemática , pero si llegan a desnudarla ante la nación, el sistema de salud se caería y complicaría la gobernabilidad de nuestro presidente” dijo el funcionario.

Sin embargo delegada de Superintendencia Nacional de Salud Eva Carrascal después de escuchar a todas las partes del problema, concluyo que en el tema de la atención de los venezolanos se volverá a realizar una mesa con el gobierno nacional para buscar nuevos mecanismos para afrontar esta situación.

En cuanto a las deudas indicó que se hará una mesa pública para conocer la deuda real al tener disparidad entre los montos que manejan las Eps´s y las entidades a las que le adeudan.