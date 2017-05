Melomanías inicia programación en el Parque Lácides Segovia de Cartagena

La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, iniciará esta semana su programación de conciertos abiertos al público, Melomanías, programa de proyección social que busca fomentar la circulación y la promoción del talento musical bolivarense en diferentes géneros.

Los dos primeros conciertos se realizarán en el Parque Lácides Segovia del barrio Manga, a partir de las 6 de la tarde. El jueves 18 de mayo se presentará el talentoso coro góspel Free Voices, dirigido por el maestro Álvaro Mackenzie e integrado por 25 estudiantes del Conservatorio de Música Adolfo Mejía de Unibac, quienes con su gran habilidad vocal han logrado convertirse en los principales exponentes de su género en la región. Durante su presentación interpretarán canciones como “God is great”, “By the rives of Babylon” y “Peace and favor”.

El viernes 19 de mayo se presentará la Orquesta de Bienestar Universitario de Unibac, uno de los medios por los cuales los estudiantes muestran sus dotes musicales. Está conformada por 14 estudiantes de diferentes semestres y programas académicos, que su con gran entusiasmo en tarima, logran motivar al público con su interpretación de temas tropicales y modernos que incluyen “Aguanile”, “Bailando” y “Despacito”.

Melomanías es una plataforma para que los jóvenes músicos de la región puedan mostrar su talento y es un espacio para que el público pueda apreciar gratuitamente sus propuestas artísticas.

La programación de conciertos de Melomanías se extenderá durante todo el año 2017.