Habitantes del barrio Ceballos denuncian que Fiscalía congeló escrituras de sus casas

Un nuevo episodio se escribe en la historia de los supuestos dueños que tendría el barrio Ceballos, al suroccidente de Cartagena. La Fiscalía, sin notificar a los residentes y a Corvivienda, ordenó a instrumentos públicos a detener cualquier acción con las escrituras de más de 800 residentes.

Como lo informó hace algunos meses Caracol Radio, son en total 321 viviendas cuya propiedad reclama el particular, las mismas cuya titularidad fue entregada a sus residentes por parte del fondo de vivienda del distrito, Corvivienda.

“Nos hemos enterado que no aparecemos como propietarios de los predios, a raíz de una medida cautelar provisional de la Fiscalía, por lo que un vecino no pudo vender su predio. Logramos sacar certificados de libertad y tradición, y ahora son 819 predios, y no 321 como la primera vez, los que fueron cobijados por esta medida cautelar. Aparece que las escrituras prescribieron”, explica a Caracol Radio Marta Angulo, de la Junta de Acción Comunal del barrio Ceballos.

A través de este proceso judicial, la señora Elsa Malo de Camacho y su familia serían quienes estarían reclamando derechos sobre dichos predios.