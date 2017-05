La justicia paralizó sus actividades en Cartagena

La Rama Judicial en Cartagena paralizó, durante este martes, las actividades y la atención al público, como parte de un gran paro nacional programado por parte de Asonal, para exigir al Gobierno nacional que cumpla sus compromisos con los empleados de la justicia.

“Estamos respetando la disciplina sindical. Todos los edificios donde funcionan los despachos judiciales fueron cerrados, durante 24 horas. No queremos que sea un paro indefinido, pero ya tenemos suspendida la atención al público, los términos judiciales, y ningún despacho atiende al público”, señaló Leonel Rodríguez, presidente de Asonal Judicial Bolívar.

“El gobierno tiene falta de voluntad política, aún no nos han incrementado el salario. Ofrecen un aumento mínimo, menor que el porcentaje del año pasado. Según los argumentos del Gobierno, no hay plata, pero apenas convocamos el paro, ya dice el Ministro que hay los recursos, pero no se soluciona nada”, explicó Rodríguez.

Los usuarios de los servicios judiciales en Cartagena se mostraron inconformes al verse perjudicados por el cese de actividades. “Vengo de Pasacaballos, sin un peso, a buscar un papel para poder cobrar en el Banco Agrario. Me dijeron que viniera hoy, nadie avisó que iba a haber paro”, explicó una usuaria.

“Venía a reclamar un documento, me dijeron que viniera hoy, y no sabía que iban a cerrar las puertas. Espero que se resuelva esta situación lo más pronto posible”, expuso otro usuario.