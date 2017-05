Advierten posible deslizamiento en Doña Juana

El operador del relleno sanitario Doña Juana, está depositando los escombros en una zona no autorizada y no está haciendo uso de las escombreras autorizadas por el Distrito, según denunció el concejal Jairo Cardoso, del partido Mira.

“Al revisar el Estudio de Impacto Ambiental del Relleno Sanitario doña Juana, mediante el cual se otorgó la licencia ambiental para su operación, no se evidencia el permiso para la disposición de escombros ni mixtos al interior del relleno, sin embargo el Operador CGR desde hace varios meses viene depositando escombros en un área que no cuenta con la licencia ambiental requerida y no en las escombreras que se encuentran autorizadas por las entidades ambientales competentes”, aseguró el concejal.

Agregó que esta situación podría producir un derrumbe dentro del relleno. “La CAR envió un escrito al alcalde Peñalosa el pasado mes de abril donde le advierte la situación que se está presentando y la necesidad de implementar un plan de contingencia inmediato para el manejo de estos escombros mezclados con basuras por la gran amenaza que esto representa”, manifestó el cabildante.