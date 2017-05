Denuncian posibles irregularidades en la contratación de la UAESP

La Personería de Bogotá señaló que las posibles irregularidades se presentan en 31 contratos de asesorías técnicas y jurídicas. Y que La Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP) contrató servicios que no estaban incluidos en el plan anual de adquisiciones. Además, no realizó la publicación de toda la documentación de los procesos de contratación.

De acuerdo con el informe, la mayoría de los 31 contratos directos revisados, con un valor superior a los $90 millones, no estaban contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones (bienes, obras y servicios), es decir, no obedecen a una planeación o estudio previo que determinara la necesidad para la UAESP de contratar esos servicios.

Así mismo, indicó la Personería que no hay claridad en el margen de remuneración a profesionales, unos reciben $17 millones mensuales, otros con calidades similares, $8 millones y que los supervisores no verificaron cabalmente el cumplimiento de los contratos.

En este último capítulo, de acuerdo con el organismo de control, en algunos contratos se observó que en los estudios previos de la etapa precontractual se exigían requisitos profesionales específicos de estudios y experiencia, pero fueron contratados, presuntamente, sin cumplir las exigencias establecidas por la propia Unidad Administrativa.

Para la Personería, todas estas situaciones representan, presuntamente, un incumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad y planeación en materia de contratación. Por lo anterior, la Personería inició una indagación preliminar para determinar los responsables de las presuntas irregularidades.