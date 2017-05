Autoridades ambientales rescataron a Sasha tras ser maltratada por su dueño

“No al maltrato animal” y “Rescaten a Sasha” eran las consignas de cientos de personas quienes rechazaron el maltrato animal a las afueras del edifico Kepler, en el norte de Bogotá, después de que se conociera un vídeo donde su dueño patea a su mascota reiteradas veces.

Con pancartas, gritos y arengas, esperaron más de cinco horas a las afueras de la edificación a que la Policía Ambiental y Ecológica, junto con funcionarios del Instituto de Protección Animal, rescataran a Sasha.

“Estamos indignados. La primera responsabilidad es la administración del conjunto. Ellos tenían conocimiento la semana pasada del hecho y no denunciaron ante las autoridades. Ahora, al parecer, la administración, tras la filtración del video en redes sociales, que iban a despedir a los vigilantes del edificio”, aseveró una de las residentes del edificio Kepler.

A pesar de que la administración no ha dado una declaración oficial, los residentes del edificio dicen que el agresor fue notificado con un llamado de atención, pero no la aceptó. “Hubo negligencia por parte de la administración, no tomaron las medidas a tiempo”, dijo otro de los residentes.

Después de cinco horas, la Policía Ambiental y funcionarios del Distrito ingresaron al apartamento, rescataron a Sasha y le realizaron las respectivas valoraciones médicas para su posterior traslado a uno de los centros del Instituto de Protección Animal.

Según la ley 1774 sancionada en el 2016, se imponen sanciones que van desde 1 a 3 años de cárcel, multa de hasta 82 salarios mínimos y que se retire el animal de manera parcial o permanente a la persona agresora. El dueño de la mascota ya fue notificado por la Policía de Bogotá.