Capturan ex secretario de Desarrollo Social de Pereira por desfalco de dineros de adultos mayores

El CTI de la Fiscalía capturó en las últimas horas al ex secretario de Desarrollo Social de Pereira, Jhon Jairo Lemus, mientras estaba en un almacén de cadena en el sector de Cuba en Pereira.

El ex funcionario es acusado en el caso descubierto por la Personería de Pereira, de la mala utilización de los recursos que debían ser trasladados a los hogares de atención a los abuelos vulnerables, y que no llegaban o no tenían soportes reales de inversión.

Simultáneamente fue capturado el funcionario de Desarrollo Social que había sido trasladado a la Secretaría de Hacienda, Alejandro Ospina.

Según lo conoció Caracol Radio las órdenes de captura seguirán haciéndose efectivas a varios implicados más