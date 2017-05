Aerocafé sin permiso actualizado para su construcción

El Aeropuerto Internacional del Café (Aerocafé) es un proyecto que surgió hace alrededor de 40 años y pese a que se han realizado algunos trabajos en los lotes donde estaría ubicado en Palestina (Caldas), no se ha pegado ni un solo ladrillo de esta obra de gran envergadura.

En los últimos meses, líderes políticos de la región han manifestado que un cierre financiero para continuar con la construcción de este proyecto está muy cerca, sin embargo los días pasan y no se concreta nada.

Así ha sido desde diciembre pasado cuando el senador Mauricio Lizcano Arango dijo en una rueda de prensa, que en los próximos días, una vez se aprobara la reforma tributaria, se iba a anunciar el cierre financiero. Ya han pasado cerca de cinco meses y el Gobierno Nacional no habla nada concreto para Aerocafé.

Sin permiso de construcción

Un informe que la Aeronáutica Civil le envió a Amparo Sánchez, la actual gerente de este proyecto, el pasado 1 de febrero de este año, indica que Aerocafé actualmente no tiene permisos de construcción, incluso el documento en su primer párrafo habla que en las mesas de trabajo que adelantan el gobierno y la asociación Aerocafé “se ha ventilado la necesidad de que el proyecto obtenga el permiso de construcción por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil”.

Dentro de las consideraciones que expone el documento emitido por el coronel Edgar Francisco Sánchez Canosa, subdirector general de la Aerocivil se explica que “los alcances del proyecto han cambiado sustancialmente, los propietarios son diferentes, las personas jurídicas responsables del proyecto son otras y las condiciones técnicas del proyecto se han modificado en cuanto al entorno topográfico y geológico (El eje de la pista cambio de orientación, la cota del proyecto se modificó y se deben valorar los nuevos posibles obstáculos como terraplenes, redes de energía, antenas y construcciones actuales en el área de influencia aeroportuaria”.

La Aerocivil en dicho documento también citó el estudio de prefactibilidad que contrató en 2014 con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), del cual nombró que Aerocafé en su primera etapa no es auto sostenible.

“El análisis realizado concluye que el proyecto no es auto sostenible desde una perspectiva financiera y no genera beneficio socio-económico, debido principalmente al reducido volumen de tráfico de pasajeros que podría captar con la longitud de pista prevista para la fase 1 del mismo, a un elevado nivel de inversión y el importante número de aeropuertos ya existentes en esta zona del país.”, dice el documento.

Aerocafé dice que si hay permiso, pero desactualizado

La gerente del proyecto, amparo Sánchez, en dialogo con Caracol Radio explicó que el documento es una respuesta a una petición que previamente había hecho la asociación Aerocafé a la Aerocivil para actualizar el permiso de construcción y agregó que el proyecto si tiene dicho permiso expedido desde el 2003, pero que este es necesario actualizarlo, es decir que tiene un permiso que no está vigente. En resumidas cuentas actualmente Aerocafé no tiene un documento que le permita continuar con la obra.

“Yo tengo un permiso que es necesario actualizar con los nuevos diseños de Aerocafé. Tenemos un permiso del 2003, con el cual se construyeron las obras a partir de ese momento hasta las últimas en el 2012”, informó la ejecutiva, quien explicó también que a la Aerovicil además de la actualización también, le pidieron aprobar los nuevos diseños para esta terminal aérea.

La gerente dice que en este informe la Aerocivil les pide una serie de documentos que son necesarios para tramitar la actualización de los permisos, con el fin de iniciar las nuevas construcciones basadas en los nuevos diseños, puntualizó que dicha documentación la llevan en un 90% y que están pendientes de un nuevo estudio socio-económico que demuestre la viabilidad del aeropuerto, para completar el paquete de documentos y entregarlos a la Aeronaútica.

“Estamos seguros que vamos a tener el permiso de construcción, por eso seguimos trabajando en estructrar el proyecto”, indicó la gerente quién dijo que “socialmente está demostrada la necesidad del aeropuerto. A nosotros no nos cabe duda de que el resultado, haciendo un estudio con todas las normas legales, lo vamos a mejorar con relación al resultado del anterior estudio”.

Sánchez dijo que el estudio hecho por el de la FDN no tuvo el nivel de profundidad con que se deben hacer este tipo de análisis. “Por ejemplo la proyección de tráfico no está a 30 años para ser una app (Alianza Público Privada) viable si no que está a 10 años y el primer año era 2018 tomando en cuenta que el aeropuerto se iba a construir y que en el 2018 entraba en operación. Cifras que en este momento no son las adecuadas para nosotros poder estructurar una app que debe tener una operación más o menos de unos 20, 25 o 30 años”.

“No es empezar de nuevo”

Pese a que hay que realizar nuevamente un estudio socioeconómico y solicitar la actualización del permiso de construcción, además de los nuevos diseños que aún están sin aprobar, la gerente dijo que esto no es volver a arrancar de cero con el proyecto “Aquí han existido unos estudios que se retomarán y que se van a profundizar en todos los parámetros que se deben contemplar para poder establecer la viabilidad del proyecto. Un entregable que podría estar para agosto de este año y que paralelamente se seguirá estructurando el proyecto para que en agosto tengamos unos documentos definitivos y podamos estructurar el proyecto a partir de 2018 en adelante”.

Finalmente Amparo Sánchez dijo que confía en que este año se hará el cierre financiero de Aerocafé, que confía en la palabra del Gobierno Nacional y que el próximo año se empiecen con los procesos de construcción.

¿Qué dicen los parlamentarios Caldenses?

Para conocer una opinión sobre la situación actual de Aerocafé, que no tiene un estudio de viabilidad ni permiso de construcción ni los nuevos diseños aprobados, Caracol Radio consultó a cuatro de los congresistas caldenses. Tres creen que el proyecto del aeropuerto debe seguir adelante, aunque uno de ellos no cree en las promesas del gobierno y otro se opone totalmente a esta obra a la cual llamó “elefante blanco corrupto”.

*Arturo Yepes Álzate, representante a la Cámara

“¿A quién se quiere beneficiar pidiéndole recursos al Gobierno Nacional y ocultándole información a la prensa, a los ciudadanos y a los propios gobernantes sobre la falta de permiso de construcción del aeropuerto? No podemos permitir que se gaste un centavo más en ese elefante blanco corrupto”.

*Luis Emilio Sierra, senador de la república

“Es obligación de las autoridades proceder a actualizar el permiso de construcción de Aerocafé y repito que es una obligación por cuanto se han invertido cuantiosas sumas del departamento y de la nación y dejar tirado a Aerocafé es un acto de irresponsabilidad enorme que podría conllevar a las autoridades a un detrimento patrimonial”.

Óscar Mauricio Lizcano Arango, presidente del Senado de Colombia

“Es normal que si usted no tiene plata con que construir algo se le des actualicen las licencias de construcción. La Licencia no es un requisito para gestionar recursos, es solo un permiso para cuando se empiece a construir y de todos los requisitos que se necesitan para el aeropuerto es el menos importante. Estas obras de infraestructura como Aerocafé, exceptuando dos o tres aeropuertos del país, no están diseñados para dar rendimientos financieros, si no para dar rendimientos sociales y económicos a las regiones. Ningún aeropuerto está diseñado para que sea un negocio. Ese debate técnico está superado. Ya la Aerovicil ha dicho que el aeropuerto tiene viabilidad técnica”.

Carlos Felipe Mejía, senador de la república.

“Usted no puede esperar menos del gobierno de Juan Manuel Santos con el pueblo caldense. No esperemos que después de siete años de un gobierno que le ha incumplido como le ha incumplido a Caldas, no solo con el aeropuerto del Café, sino también con los 170 mil millones de pesos para el plan vial, gire los recursos. Habrá que esperar que ojalá en el 2018 llegue un gobierno decente y que se ponga al frente para sacar adelante este proyecto del aeropuerto, que es la ilusión del pueblo caldense”.