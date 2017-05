Gobernación de Bolívar inicia socialización de campaña de donación de leche materna

Como antesala al Día Mundial de la Donación de Lecha Materna, que tendrá lugar el próximo viernes 19 de mayo, la Secretaría de Salud de Bolívar, a través de Salud Pública, inició en el CAD de Turbaco la socialización de la campaña ‘Dona leche, dona vida’, que busca incentivar que las madres lactantes con un volumen superior del líquido hagan sus donaciones en beneficio de bebés prematuros que así lo requieren.

Katherine Hernández González, referente de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el departamento de Bolívar, explicó que las donaciones de las lactantes tienen como destino el banco de leche materna de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, que surte el valioso líquido a pequeños prematuros esperan en las UCI Neonatales del departamento.

“Aquí en Cartagena tenemos funcionando un banco de leche humana que opera para el Distrito y para el Departamento, en donde se hace recolección de leche materna para suministrarla a niños prematuros que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo”, explicó Hernández.

La funcionaria departamental dio a conocer que, además de sensibilizar a mujeres con capacidad de donar leche materna, la campaña también tiene como objetivo la recolección de frascos de vidrio, boca ancha y con tapa de rosca, que permitan el almacenamiento del líquido una vez se lleve a cabo su proceso de esterilización en la Clínica de Maternidad Rafael Calvo. Los recipientes deben ser de 50, 100 y 150 gramos.

El próximo viernes, en el Centro Comercial San Fernando, ubicado en la zona suroccidental de Cartagena, la Gobernación de Bolívar tendrá dispuesto un punto de acopio para recibir a quienes deseen sumarse a la campaña ‘Dona leche, dona vida’. La recepción se iniciará desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Adicionalmente, desde este momento, en la recepción de la Gobernación de Bolívar fue ubicada una caja para la recolección de los frascos para el almacenamiento de la leche materna. El otro punto de acopio de estos recipientes se encuentra en la entrada de la Secretaría de Salud Departamental, en el tercer piso.

Tras el inicio de la campaña, la funcionaria Katherine Hernández explicó que las mujeres que deseen donar leche materna deben cumplir con algunos requisitos de salud, indispensables, con el fin de garantizar el buen desarrollo de los bebés que se constituirán en receptores.

“Las mamás que estén sanas, que no fumen, que no tengan ninguna clase de enfermedad, y que no usen drogas, pueden donar”, dijo Hernández.

Explicó que los principales receptores son niños prematuros, de muy bajo peso, que deben permanecen en UCI hasta tanto que culmine su proceso de desarrollo y formación nutricional.

“Sabemos lo que ofrece la leche materna a los niños y las niñas: lazos afectivos entre madre e hijo, aporta anticuerpos, vitaminas, proteínas y minerales. Entonces, bajo esa importante condición, primero estamos haciendo una campaña interna para que todos los funcionarios sepan y puedan darnos contactos de madres productoras que estén en disposición de donar leche pero, a su vez, que también sea posible recolectar frascos”, puntualizó Hernández.

Una vez las madres hacen sus donaciones de leche, que es depositada en frascos con las características mencionadas, el líquido tiene una duración de congelación de 15 días.

De acuerdo con la recomendación de especialistas, los bebés deben lactar, de manera exclusiva, durante los primeros seis meses de vida. Posteriormente, durante dos años, debe hacerse de manera complementaria con otros alimentos.

“La leche materna es la mejor forma de sacar a nuestros niños adelante. Es un niño más sano que aquel que es alimentado con fórmula láctea en polvo”, puntualizó Hernández.

Los bebés alimentados con leche materna tienen un buen desarrollo emocional, sentimental, físico y cognitivo, según explicó la funcionaria.