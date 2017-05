Policía, tras la pista de asaltantes que robaron a turistas en playas de Cartagena

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Luis Humberto Poveda, afirmó a Caracol Radio que ya se tienen identificadas a algunas personas que participaron en un robo a turistas en las playas de Castillogrande.

“El caso se presentó en las playas de Castillogrande. Los bañistas fueron víctimas de un hurto, más que de un atraco. Los delincuentes hurtan los elementos que ellos habían dejado en la playa, y se embarcan en una lancha, rumbo hacia Tierrabomba. No estamos seguro de que sean habitantes de esa isla. Los afectados acuden a la policía, y no observaron si la lancha llegó o no a Tierrabomba”, relató el comandante.

“Esta modalidad no es nueva, por ende hay unas líneas de investigación que nos permiten vincular a algunas personas que no son de Tierrabomba, que están cometiendo estos hechos en lanchas, y que no solo lo han hecho allí sino en otras playas e islas. Tenemos unos alias y unas pistas para dar con esas personas”, afirmó el general Poveda.

El alto oficial resaltó que el hecho se registró pasadas las 6:40 pm, por lo que las víctimas no habrían respetado la medida que restringe la presencia en las playas hasta las 6 pm.