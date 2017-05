Congresista bolivarense Karen Cure impulsa tres proyectos en el Congreso

La representante a la Cámara por el departamento de Bolívar Karen Cure, defiende en la corporación tres proyectos de ley que permitirán facilitar la implementación de nueva tecnología para redes eléctricas y fortalecer la legislación contra delitos sexuales.

Uno de los proyectos es la Promoción de Energía Solar en Jardines, escuelas, colegios, universidades, centros de salud y hospitales, entidades que deberán incluir tecnología de autoabastecimiento de energía solar en las nuevas sedes de educación o salud que construyan.

Otro es el Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales, que quedan inhabilitadas de por vida para ejercer cargos de cuidado, orientación, educación o instrucción con menores de edad, en cualquier entidad pública o privada y que será requisito previo para la contratación.

Y el Derecho de la Impugnación, mediante este proyecto se regula el acceso al derecho de impugnación a todos los ciudadanos mediante un recurso de estudio integral de las primeras sentencias condenatorias que no tienen más instancias. Esta iniciativa beneficia a los ciudadanos en su primer juicio fueron declarados inocentes y en el segundo juicio los declararon culpables, y no han podido acceder al recurso de casación de la Corte Suprema de Justicia porque no cuentan con los recursos suficientes para pagar un abogado.