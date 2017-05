Parques Nacionales ordenó incremento en tarifas de ingreso al Parque Tayrona

Con la resolución 0152 de 2017, la Unidad de Parques Nacionales ordenó a la Unión Temporal Concesión Tayrona el incremento de las tarifas que se cobran a todas las personas que acceden a la reserva natural más importante del Magdalena.

Según esa resolución, los nuevos valores de derechos de ingreso y permanencia en el Parque Tayrona quedaron establecidos en temporada baja así: persona nacional o extranjera residente en Colombia o miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), mayor de 5 años hasta los 25 años, pagará $10.000; adultos nacionales o extranjeros residentes en Colombia o miembro de la CAN y que sean mayor de 25 años cancelarán $17.500; extranjeros no residentes en Colombia ni miembro de la CAN tendrá un costo de $44.000.

En temporada alta, persona nacional o extranjera residente en Colombia o miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), mayor de 5 años hasta los 25 años, pagará $11.000; adultos nacionales o extranjeros residentes en Colombia o miembro de la CAN y que sean mayor de 25 años cancelarán $19.500; extranjeros no residentes en Colombia ni miembro de la CAN tendrá un costo de $48.500.

Solo los adultos nacionales o extranjeros mayores de 65 años, residentes en Colombia o miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), están exentos del pago de derechos de ingreso a la reserva natural.

De igual modo, el costo de ingreso de vehículos al Parque Tayrona tiene aumento este año y ha quedado establecido así: vehículos particulares $13.000, transporte colectivo $33.000, busetas $69.500 y motos $9.000.

Las nuevas tarifas para el parqueadero son para automóvil de $9.500, colectivo $16.000, buseta $29.000 y moto $7.500.