Según la Función Pública todos los concejales deberían debatir la derogatoria

La Ley 1551 en su artículo 32 establece que el concejo si tiene la facultad para tramitar el acuerdo para eliminar el tributo y la 734 de 2002, como lo dice un concepto de la función pública, no clarifica que los concejales tengan inhabilidad porque no se presentaría conflicto de intereses teniendo en cuenta que el interés general prima sobre el particular, dijo Álvaro Salazar, director de la Escuela Superior de Admnistración Pública.

Aseguró que la decisión de la mayoría no la pueden tomar tres concejales y tampoco hay razones para declararse inhabilitados , "porque el acuerdo es más de contenido general. No están modificando el acuerdo particularmente".

Sobre la posibilidad de que se devuelvan los dineros ya recaudados por concepto de valorización, explicó que los efectos retroactivos no se pueden aplicar por ley porque estaba vigente el acuerdo cuando pagaron, pero además es obligación del municipio cobrar por las obras realizadas y no puede exonerara los ciudadanos.

Finalmente emitió un concepto de que el Concejo debe dejar que el proceso siga su cauce y que sean los tribunales quienes definan sobre la valorización, es decir, que deben archivar el proyecto que busca derogarla.

