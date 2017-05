Concejales no podrán autorizar la devolución de la plata a quienes pagaron valorización

Y es que el Ministerio de Hacienda emitió a los tres concejales habilitados para votar el acuerdo que derogaría el cobro de la valorización, un concepto frente al hecho de que aunque pueden autorizar que no se cobre a los que no han pagado, no pueden tomarte la atribución de autorizar que se devuelvan dineros a quienes ya pagaron la valorización.

"Dice el Ministerio que el proyecto de acuerdo estaba vigente en el momento de los cobros y por eso no se constituye la falta del cobro de lo no debido, por tanto se puede derogar el cobro, pero no aplicaría para el pasado, con retroactivo", explicó el concejal César Gómez quien advirtió que es un castigo para quienes fueron cumplidos y un premio para quienes en su momento no pagaron el tributo.

Este será el debate central mañana martes cuando se reinicie la socialización del proyecto: si aprobarlo y tumbar la valorización, obligando a los cumplidos a que demanden uno por uno para solicitar la devolución de su dinero y que sea un juez el que decida. O no tumbar la valorización y que la Alcaldía haga el cobro para luego hacer una devolución de dineros remanentes, "en este último caso aplica el hecho de que las obras no costaron 85 mil millones sino 70 mil millones y entonces esos 15 mil millones restantes se podrían devolver legalmente en porcentajes iguales a todos los ciudadanos".

La otra opción es no darle trámite al acuerdo que tumba la valorización y dejar que siga suspendido como está ahora por un juzgado, esperando que sea el juez el que la declare ilegal y ordene la devolución de la plata, cerca de 23 mil millones de pesos que se alcanzaron a recaudar.

En cualquiera de los casos es evidente que no será rápida la solución.

Lo que si quedó claro es que hechas las preguntas ante el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior y Departamento Administrativo de la Función Pública se determinó que sólo tres concejales si constituyen el quórum para votar el proyecto.

