Centros comerciales siguen en aumento en Medellín y valle de Aburrá

Los centros comerciales en Medellín se han convertido en uno de los sectores con mayor dinámica en la economía en el valle de Aburrá, y de gran demanda para los compradores y las familias.

Los usuarios reconocen que los centros comerciales se han convertido en espacios para visitar con frecuencia por compras o diversión.

“Vengo todo el tiempo, vengo con mi mamá o con mi mejor amiga, casi siempre todos los domingos venimos; vengo a ver, a comprar ropa o zapatos, ya eso depende de qué dinero disponga ese día”.

“Cine, vitriniar y comer”, “comer y a veces a comprar ropa”, son algunas de las voces que se escuchan al ser consultados por Caracol Radio sobre las actividades en los centros comerciales.

El gremio de comerciantes, Fenalco Antioquia, en el valle de Aburrá, dice que hay más de 60 centros comerciales, un formato apetecido en sus diversos tamaños, desde las más grandes y reconocidos hasta los nuevos que tienen dimensiones más pequeñas y llegan a diferentes sectores de la comunidad.

Irma González, líder de centros comerciales en esta región de Antioquia, destaca que hoy en día son unos 67 y hasta los “mall” tienen acogida entre los consumidores.

“Bueno en estos momentos tenemos como 67 centros comerciales que somos afiliados a Fenalco, tenemos gran variedad de centros comerciales, desde los centros comerciales grandes como El Tesoro, Oviedo, Santa Fe, Puerta del Norte, otros medianos y nuestros ya tradicionales moles; que digamos en este momento tiene mucho auge la construcción de moles en el Valle de Aburrá”, destacó la señora González.

Aumenta construcción

En construcción hay una docena de centros comerciales, confirma la regional de Camacol en Antioquia, entre ellos el proyecto del Grupo Éxito en Envigado, que dispondrá de unos 300.000 metros cuatros de área construida, y se constituirá en uno de los más grandes de Colombia y de América Latina.

La seccional antioqueña de Camacol informó: “actualmente, en la zona de cobertura de Camacol Antioquia, se encuentran casi 260.000m2 en actividad edificadora, en 12 proyectos de centros comerciales, lo que representa un incremento de 12% con relación al año 2016”.

Precisó que “el grueso de dicha actividad ya se está construyendo (96%) mientras que en proporciones menores aún se encuentran en fase de preventas. Los locales comerciales con área más frecuentemente construida son 40m2”.

Y confirma también que “en el monitoreo de cifras, indaga sobre los planes posteriores de las empresas constructoras, encontrando que tienen una expectativa de desarrollar 21.000m2 de centros comerciales en el futuro próximo en la región”.

Ventas contraídas

Pese a la gran demanda de los usuarios en los centros comerciales, las ventas no han estado en su mejor nivel, y ello, según la agremiación Fenalco, es una cuestión de todo el país.

El director ejecutivo de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto, aseguró que las ventas han estado como toda la economía del país, con desaceleración, contracción.

“Ha sido como toda la economía: desaceleración, contracción, reducción sensible de las ventas, lo cual tiene muy preocupados a los empleados, a sus colaboradores”, precisó el dirigente gremial, quien, además, confirmó que en los centros comerciales ya se observa una especia de vacancia inmobiliaria, “que son aquellos locales que son desocupados ante las pérdidas en ventas y ante el no cumplimiento de los planes de negocios o no tener punto de equilibrio”.

Pese a las dificultades económicas, los compradores, especialmente los fines de semana, mantienen atiborrados todos los centros de Medellín.

“En los centros comerciales me gusta salir a caminar, a ver y a comer helado”, dice uno de los usuarios.

Los líderes de este sector afirman que sí hay demanda para esta comercial porque los nuevos están llegando a los sectores populares y estratos bajos de la comunidad con muy buena oferta.

Yo pienso que tenemos más posibilidad de tener más centros comerciales en el valle de Aburrá, pero no los podemos hacer para dirigirlos solo al mismo público de estratos 5 y 6. Los estratos menores también tienen y necesitan centros comerciales, y creo que esa es una tarea que están haciendo los constructores”, confirmó la señora Gonzáles, una de las mayores expertas en administración de estos complejos comerciales en Antioquia.