En incertidumbre transporte escolar fronterizo

La administración municipal ha advertido que los recursos destinados por el gobierno nacional para el transporte escolar desde los puentes internacionales, solo están garantizados hasta mitad de este año al no estar girados aun los dineros correspondientes para el segundo semestre por parte del ministerio de educación.

Doris Angarita Acosta secretaria de educación de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que este panorama se puede agudizar por la falta de los recursos a nivel nacional y el actual paro de docentes que adelanta este sector en Colombia.

“Estuvimos en una mesa de trabajo con todo el equipo de la secretaria en Bogotá y estamos a la espera, sabemos que todos estos paros son por recursos pero al día de hoy no han llegado a la región. Hemos reiterado el llamado para obtener unos recursos que se necesitan para este programa pero no ha salido el compes y ahora no sabemos cuánto más tengamos que esperar con el paro por que se tenía una fecha estipulada para mayo” dijo la funcionaria.

Angarita Acosta ratifico que los recursos solo están garantizados hasta mitad de año y que si no se logran los recursos serán 1600 niños aproximadamente.

Indico que el servicio durante estos días está contratado a pesar de no tenerse clases en los colegios públicos.