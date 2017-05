Deberían enterar al papa Francisco de los crímenes ambientales del puerto de Cartagena: Rafael Vergara

En total desacuerdo se mostró el columnista de Caracol Radio, el ambientalista Rafael Vergara, con la decisión de que la terminal de contenedores del puerto de Cartagena (Contecar), sea la sede de la homilía en la visita papal programada para el próximo 10 de septiembre.

Según Vergara, no se puede permitir que el papa Francisco, un férreo defensor de las causas medioambientales, bendiga con su presencia un puerto "que le ha hecho y pretende hacerle tanto daño a los ecosistemas marinos de la bahía de la ciudad. Un puerto que sólo le importa la ganancia y no la vida".

Vergara, dijo que en el sitio de la misa, Contecar, "había un manglar de 59 hectáreas, y era protegido, mediante una resolución del EPA de manera irregular se autorizó el aprovechamento forestal, que no es otra cosa sino erradicarlo para construir allí los patios que ahora acogerán al papa Francisco".

El ambientalista llamó la atención porque el mismo papa Francisco en repetidas alocuciones y una de sus encíclicas, precisamente tocó el tema de los manglares, "lo han llamado el papa ecológico y de hecho en una encíclica, asegura que los humedales que son transformados en terrenos pierden la enorme biodiversidad que acogían, justo lo que pasa aquí", explicó.

Acto seguido, Vergara apuntó que "la cosa es más grave porque para construir eso se llevaron en banda el POT y la resolución 721 de 2002 del ministerio del Medio ambiente que definía esa zona como de preservación de caños y lagunas, y de recuperación de los sectores de Mamonal y Manzanillo, prohibiendo talar y cambiar el uso del suelo".

"En ese momento el ministerio le llamó la atención por este accionar a la alcaldía y por supuesto no pasó nada. Y como si fuera poco, no se hizo la compensación que estableció el EPA por talar el manglar que era de 5 has por hectárea talada. A lo sumo sembraron 15 has en Manzanillo y otra parte en la ciénaga de la Virgen, y sembraron unos jardines, eso no es compensar", puntualizó.

Vergara también se refirió al proyecto que cursa para ampliar el canal de acceso a la bahía. "Es inaudito que el mismo gobierno patrocine un proyecto que sólo busca el lucro de privados poniendo en riesgo un coral de más de 400 años de antigüedad y de una tonelada de peso, no hay derecho", dijo.