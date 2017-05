800 familias damnificadas deja el invierno en el sur de Bolívar

La fuerte temporada invernal llenó los cauces de los ríos Cauca y Cimitarra en el sur del departamento de Bolívar. Durante este fin de semana, el Cauca alcanzó su cota de inundación y metió en serios aprietos a los habitantes del municipio de Achí, especialmente en la zona rural.

Ariel Zambrano, director de gestión de riesgo de Bolívar, aseguró que "la situación la hemos logrado controlar con sacos y algunas maquinarias en las zonas rurales, sin embargo el peligro está, de seguir lloviendo y subiendo los cauces, esto se puede salir de las manos".

Zambrabo rescató que no hasta ahora no se presentaran personas desaparecidas, lesionadas o víctimas mortales, incluso aseguró que en Achí en el casco urbano no hay damnificados, "hay una diferencia entre afectación y damnificado, en Achí el agua sólo ha encharcado las viviendas en el casco urbano".

Por otro lado, en Cantagallo la situación no es más alentadora, allí el río Cimitarra se desbordó, afectando a numerosas familias en la zona rural. "En total tenemos damnificadas unas 800 familias, estaremos sin descanso tratando de solventar la situación, con los otros organismos de la gobernación", dijo Zambrano.

En las zonas boscosas, la situación también es delicada, ante la alta humedad proliferan animales como las serpientes, en San Pablo, una deellas mordió a un niño de 11 años de edad quitándole la vida. Se declaró la alerta amarilla hospitalaria en el sur de Bolívar.