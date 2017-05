Deprimido de la 94 sería entregado esta semana al Acueducto: IDU

La directora del IDU Yanet Mantilla calificó como una improvisación la inundación del deprimido de la 94 después de un fuerte aguacero en Bogotá este domingo. Y anunció que el contratista deberá responder administrativamente, civilmente y penalmente. También tendrá que responder por los daños a los vehículos que terminaron en medio de la inundación. “Seremos enérgicos, actuaremos con mucha contundencia”, dijo.

Mantilla destacó que hay unos protocolos para entregar la obra al Acueducto de Bogotá, pero que esta semana se podría realizar el acto de entrega. Eso sí, después que Codensa instale una planta eléctrica y supervise parte de la obra.

“Miraré las obras del espacio público del deprimido, los bolardos, la señalización, las plantas eléctricas. Ahí lo recibiré y lo entregaré al Acueducto. Antes no lo voy a hacer”, aclaró en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

El contrato del deprimido- según Mantilla- terminó el 22 de marzo pasado. “Lo que viene es un proceso de liquidación. No podemos recibir a satisfacción hasta que todo no esté en óptimas condiciones. Tenemos dos meses hasta que el contrato se haya liquidado y la obra se haya recibido”. No obstante, se agilizará para tratar de recibirse y entregarse esta semana.

La directora del IDU concluyó que lo ocurrido este domingo es lamentable. Sin embargo, hoy está operando la intercepción. “En 15 minutos- después de reportada la emergencia- la obra quedó sin una gota de agua. Lo importante es que se superó”.