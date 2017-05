El deprimido se inundó porque no funcionaban las motobombas: conductor atrapado en la inundación

Luis Alberto Ricón, el conductor que quedó atrapado en su vehículo en el deprimido de la calle 94 con 30, explicó que la inundación se presentó porque no funcionaron las motobombas para drenar el agua.

"Infortunadamente el carro se me apagó, se formó la piscina que ustedes han visto. A nosotros nos habían explicado cuando se entregó la obra que las bombas funcionaban automáticamente, que no había ningún problema. Apenas comenzó a subir el agua, aparece un funcionario que no encontraba las llaves, por fin encontró las llaves pero dijo que no sabía operar las máquinas ni prender las bombas y tercero hasta que apareció una funcionaria que sí sabía prender las bombas pero quedó lejos del cuarto de máquinas por la inundación. El tiempo de las circunstancias de lo que resulte yo atrapado fue de unos 20 minutos", explicó Ricón.

Agregó que le tocó salir del vehículo por sus propios medios.

"Por mis propios medios salí cuando vi que unos vecinos, unas personas estaban angustiadas pensando en que había alguien en el carro, que estaba atrapado, que no podía abrir las puertas, porque yo inclusive pensé que por el sistema eléctrico la puerta no iban a abrir", señaló.