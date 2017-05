En el día de la madre asesinan una mujer en Girón, Santander

En lo que parece ser una riña entre esposos, un hombre en estado de alteración dentro de sus vivienda asesinó a su esposa con un revolver calibre 38 y luego se suicidio.

Esta tragedia familiar ocurrió en el barrio Altos de Andina en el municipio de Girón, Área Metropolitana de Bucaramanga.

Según el coronel Harold Hincapié, comándate operativo de la policía, el hombre por motivos no muy claros saco un revolver calibre 38 y disparó contra su compañera sentimental, de la cual mantenían una relación desde hace cinco años.

La mujer era madre de dos niños, que estaban en el momento de la tragedia durmiendo dentro de la vivienda.

Expresó el coronel Hincapié, que en las primeras averiguaciones, señala que la pareja mantenía una relación estable y no se tienen denuncias de maltrato a la mujer.

Por este motivo se descarta que este hecho sea calificado como un feminicidio.

La identidad de la pareja se desconoce, ya que no tenían documentos en el momento del hecho.

Este año en el área Metropolitana de Bucaramanga se han cometido seis homicidios contra mujeres.