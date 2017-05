Jugador de Junior habría provocado choque: una niña herida

Un accidente de tránsito que por poco no terminó en tragedia tuvo como protagonista al volante de Atlético Junior, Rafael Carrascal, quien al parecer bajo los efectos del alcohol manejaba una camioneta en la que se movilizaba junto con varios amigos. La principal víctima es una menor de un año y 7 meses de edad que recibió heridas no letales.

Giovanni Acuña, padre de la niña, contó en diálogo con Caracol Radio que el hecho ocurrió a las 9:00 p.m. de ayer en la carrera 3 con calle Murillo, en el sur de Barranquilla, a pocos metros del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. “Mi carro fue impactado por el jugador. Le hicieron la prueba de alcoholemia y venía con segundo grado de alcoholemia”, dijo.

Acuña transitaba al mando de su vehículo acompañado por su esposa, quien estaba sentada en la parte trasera con la hija de ambos entre sus brazos. Debido a la fuerza del choque, la niña se golpeó la cabeza con el asiento de enfrente. Minutos después la menor empezó a vomitar y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. Acuña también sufrió heridas leves en manos, costillas y piernas.

Narró que “a mi hija me la tuvieron en observación y no pudimos hacerle el TAC porque tenía que estar dormida”. A esta hora la niña se encuentra recuperándose junto a su familia a la espera de que mañana se le practiquen exámenes médicos para descartar consecuencias severas producto del accidente.

Según el afectado, el choque provocado por Carrascal hizo que su vehículo impactara a otro por la parte trasera. No obstante, consideró esto último como un hecho afortunado porque el automóvil con el que se estrelló sirvió de barrera para no invadir el carril exclusivo de los buses del sistema. “Si yo no golpeo al muchacho del (Renault) Logan y si hubiese venido un Transmetro, nos han podido haber arrollado”.

Minutos después del accidente, y en medio de su aparente embriaguez, Carrascal no conseguía explicar coherentemente el hecho de que se atreviera a conducir pese a no estar en condiciones para hacerlo. “Él se agarraba la cabeza, me decía que él me respondía, que no le fuese a dañar su carrera futbolística”.

Poco antes, el deportista habría intentado mover su camioneta, una acción que varios testigos interpretaron como un intento de alterar la escena. Como el accidente ocurrió en una zona frecuentada por hinchas de Junior, la muchedumbre se tornó hostil tras identificar a Carrascal. “Le golpeaban el carro y le decían: ‘¡Bájate, bájate, que golpeaste a una niña!”.

Hombres de la Policía que llegaron al lugar calmaron los ánimos; Carrascal abordó otro vehículo en compañía de su esposa y abandonó el lugar luego de que le fuera practicada la prueba de alcoholemia y recibir la respectiva multa.