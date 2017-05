Policía de Cartagena investiga nueva forma de atraco en Manga

Julio romero, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Manga, denunció una nueva modalidad de robo de la que fue víctima su hermana, modalidad que fue reconocida por la Sijin de la Policía Metropolitana de Cartagena.

“La modalidad no es nueva, lo que ha llamado la atención es que en otros casos cuando se habla que es burundanga o escopolamina, que aún no se sabe si es la sustancia o no, dejan a la personas abandonadas y la persona recobra la voluntad un día o dos días después y en el caso de mi hermana no fue así”

Romero indicó que cree que la modalidad no es solo en Cartagena, sino en otras ciudades del país donde una persona se acerca, pregunta una dirección que no existe al tiempo que da la mano y en ese momento las victimas quedan sin voluntad de reaccionar.

En el caso específico de su hermana dijo que “Le dieron la mano muchas veces y mi hermana reconoce que ella se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero ella no podía hacer nada porque ya estaba inmersa en eso. Me imagino yo que los señores pensaban que se le iba a pasar el efecto y por eso le daban la mano”

En el robo a la hermana de Romero le hurtaron el celular y unas joyas que saco del apartamento donde reside en Manga.

Aunque este es el único caso confirmado por la Sijin en el barrio Manga, pues los familiares de la víctima denunciaron, Romero precisó que se han presentado casos similares no solo en Manga, también en el barrio Crespo.