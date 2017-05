Instan a la Alcaldía de Cartagena a revisar edificios de los Quiroz ya habitados

En el marco de la tragedia por el desplome de un edificio en el barrio Blas de Lezo, que dejó como resultado 21 obreros muertos, el presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, Jorge Mendoza, indicó que en general el tema es caótico, que hay una crisis generalizada en materia de construcciones en la ciudad de Cartagena, y aunque aclaró que eso no quiere decir que no haya construcciones absolutamente confiables hechas por constructores muy responsables, lamentó la existencia de muchas que son ilegales e irregulares que se encuentran en un riesgo eventual de colapso.

“No es una cifra pequeña, estamos hablando de unos 40 o 50 edificios que no tienen un riesgo alto pero que no cumplen con todas las normas mínimas establecidas, si hubiera un pequeño temblor en Cartagena pudieran tener riesgo alto de colapso” precisó Mendoza.

Además dijo que “Lo que yo veo que está haciendo la alcaldía es simplemente identificar las construcciones que no tienen licencia, pero no veo que se estén haciendo las revisiones estructurales que para nosotros es lo más urgente, sobretodo de los edificios que ya están siendo ocupados y que tienen alguna relación con la misma familia de constructores porque es donde pudiera haber más problema”

También dijo que han solicitado en varias oportunidades a la Alcaldía la revisión de las instalaciones eléctricas porque eventualmente pueden provocar un incendio por lo que creen que las revisiones deberían empezar por ahí.

Por último precisó que existen mecanismos que no son complejos ni costosos, además de ser rápidos, para establecer si un edificio presenta o no algún riesgo estructural, pero que eso le corresponde a la administración distrital al ser la autoridad de control urbano y que este es un tema que no da espera.