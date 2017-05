En Cartagena, Dadis certifica el primer hotel del país como zona cardioprotegida

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) luego de capacitar y certificar al personal que labora en el Hotel Estelar en Bocagrande da fé que en caso de presentarse una emergencia como un infarto o un accidente cerebrovascular estas personas pueden ayudar a superar la situación.

Este hotel es el primero no solo en Cartagena, sino en Colombia que recibe la certificación como zona cardio protegida por el Estado.

El hotel además adquirió su Desfibrilador Externo Automático (DEA), una herramienta capaz de controlar con una descarga, una arritmia cardiaca letal y saben activar la línea de emergencias 125 para activar el sistema y poder garantizar la atención continua de estos pacientes.

“Las enfermedades cardiovasculares (infartos, hipertensión, arritmias), son la principal causa de muerte en el mundo, en Colombia no es la excepción, hoy tenemos 30 personas más en Cartagena con capacidades para atender eventos de este tipo en cualquier parte, especialmente en lugares de afluencia masiva como hoteles, el Estelar además es de cadena internacional. En Cartagena tenemos al primer hotel del país cardioprotegido”, afirmó Adriana Meza, directora del Dadis.

De esta manera se cumple con el acuerdo 015 del Concejo del 2014 y a la ley nacional 1831 de 2017 que exige que todos los sitios con afluencia masiva de público cumplan con 2 condiciones: tener Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y personal capacitado para utilizar los DEA y atender este tipo de emergencias.

Al respecto Paulo López Arroyo, un huésped que llegaba de Santiago de Chile manifestó “Me parece súper que justo el hotel donde nos vamos a hospedar, se estè certificando como zona cardioprotegida, esta es una ventaja que normalmente no podría tener en cualquier hotel ni en cualquier lugar y más cuando aquí se hacen muchos deportes de aventura y uno no sabe que pueda suceder, me da más seguridad y tranquilidad hospedarme aquí”

Consciente de estos beneficios, Petro Aicardi, Jefe de Seguridad del hotel Estelar manifestó que “para nosotros es un gran logro porque nos ayuda a fortalecer nuestro sistema de gestión de riesgo sobre todo en este hotel que a veces tenemos hasta 3 mil personas y nos ayuda a brindar un servicio confiable y eficiente a todos nuestros huéspedes y clientes”.

“Queremos felicitar al hotel por ser el primero en Colombia en lograr esta certificación e invitar a todos los hoteles de Cartagena a que sigan el ejemplo para lograr tener una Cartagena más competitiva y sostenible para nuestros turistas y ciudadanos”, concluyó por su parte, María Carolina Cortés, directora de Competitividad de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo).