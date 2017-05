Bucaramanga ya tiene una ruta financiera para no gastar lo que no tiene

No podemos gastar lo que no tenemos, si no alcanza para comprar colorete, pues no se compra y la hermosura sigue siendo la misma.

De esa manera explicó el mandatario los motivos que lo llevaron a firmar el Decreto Reglamentario 192 de 2001, que establece el Programa Autónomo de Saneamiento Fiscal y Financiero a través del decreto No. 0055 de 2017.

Argumentó que con esta medida continuará con las buenas prácticas administrativas que le apuntan al progreso de la ciudad.

Dijo que ya se encuentra en marcha un proceso de saneamiento, sin precedentes en las últimas décadas, para generar una estabilidad y destinar con eficiencia los recursos para el beneficio de las comunidades.

“Esta será una ruta para no gastar lo que no tenemos. Es una racionalización del gasto público. Usted no puede gastar más de los que tenga, ni utilizar el crédito para endeudar su vida diez años adelante. Si usted no tiene hoy para comprar un colorete pues no lo compra, igual seguirá bonita”, dijo Hernández Suárez.

La actual Administración Municipal ha reducido en 150 mil millones el déficit de tesorería, que ascendía a más de 300 mil millones de pesos por las malas gestiones.

Con este decreto la Secretaría de Hacienda Municipal deberá diseñar y adelantar las actividades necesarias para realizar un proceso de Acuerdo de Pago con Acreedores de vigencias anteriores al 2016, que se ajuste a las disponibilidades de tesorería en fondos comunes durante los años 2017, 2018 y 2019.