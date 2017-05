"Yo no iba a Colombia a dar discursos políticos": músico venezolano expulsado de Rock al Parque

El rockero venezolano Paul Gillman manifestó que su salida del festival de Rock al Parque en Bogotá fue por el terror que sembraron en las redes sociales, liderado por el señor Julio Correal.

"Me convierto en el primer artista de rock en el mundo que es expulsado de un festival por razones políticas. Gracias a Rock al Parque entre a la historia de la música".

En una entrevista con Telesur, el artista dijo que no culpa a los organizadores del evento porque fueron aterrorizados con el tema del "Chavismo"

"Me imagino que le dijeron que este es un músico chavista y esto va a crear un revuelo, como este es un evento de la alcaldía de Bogotá, que no es nada de izquierda. Yo no iba a llevar discursos políticos, solo mi música", dijo el músico venezolano

Gillman respondió una comunicación oficial de la Alcaldía de Bogotá donde pidió que reconsiderarán su posición para evitar polémicas, pero que nunca recibió una respuesta

"Jugaron al policía bueno y al policía malo. Uno de los organizadores de hace mucho tiempo, que ya no está ahí que se llama Julio (Correal) fue el que lidero esta campaña en las redes sociales para que me sacaran", sostuvo

El artista venezolano invitó a los organizadores del Rock al Parque preguntar a los colombianos si no quieren que se presente en este festival.