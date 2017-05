Policía barranquillero víctima de plan pistola “estaba temeroso”

El policía barranquillero Pedro Antonio Torres Acosta, quien falleció este sábado como consecuencia de las heridas que sufrió en una emboscada relacionada con el plan pistola decretado por bandas criminales en algunas zonas del país, “estaba temeroso” ante la cantidad de ataques que vienen sufriendo miembros de las Fuerzas Militares en los últimos días.

Javier Torres, padre del uniformado, le contó a Caracol Radio que hace días ambos sostuvieron una conversación telefónica en la que su hijo le confesó que “estaba temeroso y me dijo: ‘Papi, en Ciénaga (Magdalena) mataron a un auxiliar dentro de un C.A.I. Aquí también está el plan pistola, esto está peligrosísimo’”.

El padre, también angustiado, le aconsejó: “mijo, cuídese bastante”. Esta conversación se produjo horas antes de que Torres Acosta fuese atacado a bala por desconocidos en la vía que de Arboletes (Antioquia) conduce al municipio de Los Córdobas (Córdoba).

El oficial barranquillero resultó herido en una de sus piernas. Su padre volvió a llamarlo y la sensación final fue de tranquilidad porque, al parecer, la lesión no era de gravedad. “Él me dijo: ‘Papi, no te preocupes que yo estoy bien. Lo único que no siento es la pierna (donde recibió el balazo)’”, algo que atribuyó inicialmente a la pérdida de sangre.

Javier Torres no volvió a tener noticias de su hijo hasta la mañana de este sábado, cuando se enteró que el patrullero había fallecido como consecuencia de un paro. Su cadáver será trasladado en las próximas horas a Barranquilla donde le serán rendidos honores militares para luego ser velado en la casa de su familia.