La UPB promueve programas de Intercambio Estudiantil

Conscientes de eso, la Universidad Pontificia Bolivariana cuenta con varios programas de movilidad nacional e internacional, que permiten el intercambio estudiantil.

Durante el primer semestre académico del 2017, llegaron a la UPB Seccional Montería siete estudiantes extranjeros procedentes de Argentina, Brasil y México, gracias al intercambio bilateral Nacional/Internacional con universidades de Colombia y el exterior. La presencia de estos jóvenes enriquece significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El idioma no es impedimento para que jóvenes de países como Brasil, elijan vivir la experiencia en nuestro país. “Quiero estar en contacto con otra cultura, conocer otras perspectivas de la arquitectura y me pareció interesante este país. Busqué a través de internet sobre Montería y vi que es reconocida por su ganadería. Me gustó. Colombia es muy diversa, en eso se parece a Brasil”, señala Carolina Costa Camargos, de 21 años, estudiante de arquitectura de la Universidad Federal de São João del Rei, ubicada en Minas Gerais, Brasil.

Otra de las estudiantes que llegó por medio de movilidad internacional es Eliana Soledad Lucanera, una argentina de 22 años. “Estoy estudiando Ingeniería Industrial y en Argentina estudio Ingeniería Química. Las materias que estoy viendo en la UPB, en mi formación como ingeniera química no las veo, así que es interesante complementar el plan académico”, informa Eliana Soledad.

La UPB ofrece servicios de asesoría y acompañamiento en lo relacionado con oportunidades de estudios de pregrado y de postgrado en el exterior y posibilidades de financiación.