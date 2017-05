Disminuye venta de combustible en las estaciones de gasolina

A $ 4 mil se vende el galón de gasolina en las calles de la ciudad. En las estaciones el galón de este combustible alcanza los $6.300.

Esta diferencia de precios tiene en jaque a los propietarios de las Estaciones de Servicio de Cúcuta que ya reportan acumulación del hidrocarburo y pérdidas económicas.

Sin embargo, el panorama empeora por el sistema de suministro que implementa en gobierno nacional, a través, del Ministerio de Minas y Energía con 50% de gasolina y 50 % de acpm. Es decir, para realizar el pedido de cualquiera de los hidrocarburos, el propietario de la EDS debe haber vendido ambos en su totalidad lo que pone en desventaja a muchos puntos legales de venta.

En la actualidad, hay estaciones de servicio en la ciudad que tienen más de cien mil galones de gasolina por despachar pero registran escases de acpm. Este último combustible no lo pueden solicitar hasta comercializar en su totalidad el primero, hecho que genera una clara desventaja para el gremio.

La Directora Ejecutiva de la Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander, María Eugenia Martínez, señalo que se requiere la intervención de los entes territoriales y autoridades en el tema “son medidas tremendamente irrisorias… se restringe la venta de acpm y la gasolina se queda por que las estaciones no están vendiendo gasolina, el contrabando de gasolina sigue a pesar de los controles”.

La dirigente gremial, señalo que se hace necesario trazar nuevas acciones conjuntas “las Alcaldías no van recibir sobretasa a la gasolina y tampoco van a recibir impuesto de industria y comercio… los Alcaldes ojala pudieran escuchar nuestros clamores y entender la situación para que le soliciten al Ministerio de Minas para que los Alcaldes pidan porque si no, el Ministerio no lo va hacer”.

La vente informal, volvió a dispararse en medio de los controles de las autoridades. Una situación que para el comercio legal se salió de control cuando la frontera sigue cerrada para el tránsito vehicular y cuando en el Táchira hay escases de gasolina.