Organizadores de Lal Exp aseguran que también luchan contra la explotación infantil

Richard Bedoya, uno de los organizadores del Latin America Adult Business Expo que se realizaría en Cartagena entre el 12 y el 14 de julio asegura que flagelos como la explotación infantil o la prostitución afectan al gremio cuando los asocian con este tipo de delitos.

“Nuestro evento es un evento que en gran parte se realiza para luchar contra los flagelos que tenemos como es el abuso de los niños, la explotación contra los niños, la pornografía infantil, la prostitución, es algo que trabajamos conjuntamente porque lógicamente cada vez que algo así sale en las noticias, quienes más afectados nos vemos en la industria para adultos a la que pertenecemos. En nuestros eventos anteriores hemos tenido charlas de la Sijín en las que ellos vienen a hablar de la legalidad, como invitado especial tuvimos ACP, que es una asociación internacionalmente conocida que lucha contra la explotación de los niños.”

Insiste en que el evento de julio no es un show o un espectáculo público de exhibición de material pornográfico sino una rueda de negocios para ampliar la industria en el continente, sobre todo en latinoamerica.

“Se le ha llamado al congreso, festival del porno, cuando yo escucho eso me imagino es que un lugar donde va a haber películas triple X todo el día, pero el evento no tiene ningún tipo de contenido sexual, no es un evento en el que se realicen shows inapropiados de ninguna índole.”